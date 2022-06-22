Продажи Cities Skylines уже превысили 12 млн копий, игра продолжает развиваться
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Продажи Cities Skylines уже превысили 12 млн копий, игра продолжает развиваться

Продажи Cities Skylines уже превысили 12 млн копий, игра продолжает развиваться


Разработчики Cities Skylines сегодня опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили об очередном успехе градостроительного симулятора. Игра преодолела отметку в 12 миллионов проданных копий, на что ей понадобилось чуть больше 7 лет — впервые проект вышел на PC еще в марте 2015 года.

Стоит сказать, что популярность Cities Skylines в последние годы не снижается. В марте 2019 года игра преодолела отметку в 6 миллионов проданных копий, а уже к июня 2022 года этот показатель удвоился — до 12 миллионов копий.

Напомним, что на приставках Xbox и Playstation игра Cities Skylines вышла в 2017 году, а в 2018 появилась и на Switch. Разработчики до сих пор активно развивают проект, всего для игры уже вышло 13 крупных дополнений, более 10 радиостанций и множество различных комплектов. Помогает в развитии Cities Skylines и сообщество модеров, которое разработчики тоже поблагодарили в своем пресс-релизе.

Стоит сказать, что сегодня на Xbox вышел небольшое обновление Cities Skylines, которое добавляет некоторый новый контент и правит различные ошибки. С подробностями обновления можно ознакомиться здесь.

Игра Cities Skylines доступна в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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