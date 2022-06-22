Проект о послаблениях для бизнеса и банков приняли в первом чтении

В 2022 году предлагается установить особенности регулирования корпоративных отношений, связанные с антироссийскими санкциями и, в том числе, принять меры поддержки для банков. Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении 22 июня.

Документ подготовили в рамках первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. Он содержит меры поддержки бизнеса и кредитных организаций, подпавших под санкции, сказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Предлагается упростить для хозяйственных обществ регулирование корпоративных отношений. До конца 2023 года компании будут иметь право по решению общего собрания не избирать совет директоров. «Это особенно важно для публичных компаний, где формирование совета директоров обязательно, но в текущий момент может быть затруднительно», — пояснил Торосов. Если совет директоров не сформирован, часть его полномочий передается правлению, а если нет правления — то генеральному директору. Но выбирать приоритетные направления работы организации, принимать решение об увеличении уставного капитала и утверждать бухгалтерскую отчетность будет общее собрание акционеров.

При этом предлагают с июня на сентябрь перенести время проведения годового собрания акционеров.

С шести до 1 месяца предлагается сократить период за который определяется средневзвешенная цена акций ПАО, выкупаемых у акционеров при реорганизации общества в связи с волатильностью на рынках, чтобы их стоимость не отражала котировки января-февраля.

Также предусматривается продление с одного до двух лет срок, в течение которого публичные акционерные общества (ПАО) вправе удерживать на своем балансе казначейские акции, выкупленные по упрощенной процедуре в 2022 году.

«Эта мера направлена на поддержку финансовой стабильности публичных акционерных обществ», — сказал Торосов. Предлагается и ряд мер поддержки и для банков.

«Разрешается кредитным организациям провести упрощенную реорганизацию, создать новую компанию и передать ей свои замороженные в результате введения санкций активы. Все обязательства иностранных кредиторов могут удовлетворяться за счет новой компании и ее активов», — сказал первый замглавы минэкономразвития. Это решение, по его словам, позволит предотвратить для банков дефолт.

Также создается возможность для защиты информации о размерах золотовалютных запасов нашей страны. «Документ позволяет закрыть данную информацию, чтобы недружественные страны не получили сведения о наших золотовалютных резервах», — сказал Торосов.

Член Комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин («Единая Россия») отметил, что принятие проектируемых норм направлено на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Документ, в том числе, направлен на обеспечение управляемости и стабильности деятельности хозяйственных обществ, добавил он.

«Предлагаемые изменения позволят снизить падение капитализации публичных акционерных обществ, уменьшат вероятность так называемых кросс-дефолтов и снизят административную и финансовую нагрузку на общественно значимые организации», — сказал депутат. Что немаловажно, документ, по его словам, устанавливает режим гостайны для сведений о размере золотого запаса и государственных валютных резервах России. Банк России поддерживает принятие законопроекта, также отметил Сенин.