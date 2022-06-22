Проезд в электричках для детей с 5 до 7 лет станет бесплатным
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Проезд в электричках для детей с 5 до 7 лет станет бесплатным

Проезд в электричках для детей с 5 до 7 лет станет бесплатным

Дети с пяти до семи лет смогут ездить на электричках бесплатно. Соответствующий закон вступает в силу 22 июня.

«Принятие закона станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до 7 лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Прежде бесплатный проезд на электричках без посадочного места был положен детям до 5 лет, школьникам с 7 лет билеты продавали с 50-процентной скидкой. Родителям же шестилеток приходилось оплачивать их проезд в пригородных поездах полностью. Лишь в некоторых регионах стоимость проезда частично компенсировали: в 48 субъектах были предусмотрены скидки от 50 до 75 процентов.

Чтобы устранить эту несправедливость сенаторы Андрей Турчак, Андрей Кутепов, Инна Святенко и депутаты Госдумы Анна Кузнецова, Евгений Москвичев и Татьяна Буцкая подготовили поправки в Устав железнодорожного транспорта. Новые нормы закрепили право пассажиров бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места для сидения.


«Учитывая, что наступает время отпусков, летних каникул, мы максимально постарались ускорить принятие данного законопроекта», — ранее рассказал член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин.

Парламентарий напомнил, что проезд из пригорода в город может стоить около 100 рублей и «за месяц выходит достаточно значимая сумма для семейного бюджета».

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По материалам: pnp.ru

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