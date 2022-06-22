Путин обсудил с Совбезом подготовку к выборам в сентябре
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Путин обсудил с Совбезом подготовку к выборам в сентябре

Путин обсудил с Совбезом подготовку к выборам в сентябре

Единый день голосования в России необходимо провести достойно, обеспечив необходимые условия безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля.

На мероприятии, состоявшемся в формате видеоконференции, обсуждались вопросы подготовки к выборам, намеченным на 11 сентября. Среди участников совещания — глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и другие. С докладом выступил выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

Напомним, в сентябре в России пройдут избирательные кампании различного уровня. В том числе выборы 15 глав регионов, депутатов шести законодательных органов государственной власти, депутатов 12 советов административных центров регионов, а также депутатов органов местного самоуправления.

В семи регионах страны выборы пройдут в рамках онлайн-голосования. Речь идет о Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

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По материалам: pnp.ru

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