Путин подписал указ о поддержке пострадавших от пожаров в Иркутской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации последствий природных пожаров на территории шести субъектов Федерации, сообщается на сайте Кремля. Мера коснется Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Курганской областей и Красноярского края.

Президент распорядился оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров, оценить ущерб и завершить первоочередные аварийно-восстановительные работы до 15 ноября. Также Путин поручил проработать вопрос о реструктуризации задолженности граждан, пострадавших от пожаров. Кроме этого, глава государства поручил Минэнерго РФ обеспечить проведение проверок технического состояния электросетей, подвергшихся воздействию пожаров.

7 мая в селе Половино-Черемхово сгорели шесть жилых, два нежилых дома и малокомплектная школа. Причиной пожара стало воспламенение сухой травы из-за неосторожного обращения с огнём.16 мая в СНТ Моргудон Братского района сгорело 30 дач и 60 заброшенных построек из-за неосторожного обращения с огнем.