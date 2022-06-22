Путин сообщил о переориентации российских экономических потоков на надежных партнеров

Вадим Карасев

Президент Владимир Путин заявил, что Россия активно переориентирует экономические потоки на надежных партнеров.

"И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надежных международных партнеров, и в первую очередь на страны БРИКС", - сказал российский лидер в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Путин добавил, что Россия также ориентируется на стимулирование частной инициативы.

"Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления", — отметил президент.