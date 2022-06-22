Регина Тодоренко рассказал о своих родах
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Регина Тодоренко рассказал о своих родах

Регина Тодоренко рассказал о своих родах
Ведущая Регина Тодоренко была в шоке от написанного о ней. Звезда на днях спровоцировала появление слухов о том, что она родила второго ребенка. Она опубликовала в Сети кадры с детской коляской, из чего многие сделали очевидный вывод. Фанаты поздравили телезвезду с радостным событием. По некоторым косвенным намекам, поклонники определили и пол новорожденного ребенка. Писали, что Регина родила девочку. Однако, как выяснилось, Тодоренко до сих пор находится в ожидании чуда. Сегодня ведущая опровергла сообщения о родах. Она заявила о том, что она еще не стала мамой, а заодно отругала журналистов, которые преждевременно растиражировали новость о прибавлении в её семье.
«Тем, кто пишет (про дочку — прим. ред.), виднее! По этой причине я не читаю и не смотрю СМИ. Да и вам не советую», — написала расстроенная Тодоренко. Регина, напомним, недавно прилетела в Канаду. До этого она несколько недель не могла выбрать, где ей лучше родить ребенка. Сначала она была твердо намерена рожать в России, затем улетела на Бали, а потом снова передумала. Тодоренко обещала позже рассказать о том, почему она металась между странами и никак не могла принять окончательное решение. Тодоренко, напомним, замужем за Владом Топаловым. Вместе супруги воспитывают сына Михаила, который появился на свет в 2018 году. Новость о второй беременности Регина скрывала до последнего. Она объявила о своем положении только тогда, когда её живот достиг внушительных размеров.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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