Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине
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Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине

Рябков заявил, что РФ и США обмениваются сигналами по американским наёмникам на Украине

Россия и США обмениваются официальными сигналами по американским наемникам на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Работа идет в плане обмена официальными сигналами. Мы, безусловно, предостерегаем граждан всех стран, включая США, от появления в качестве наемников, или в любом другом качестве, в зоне проведения специальной военной операции. И в целом подчеркиваем, что спрос с них будет самый суровый», — рассказал дипломат.

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По материалам: lenta.ru

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