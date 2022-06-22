Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине

Вадим Карасев

Рябков заявил, что РФ и США обмениваются сигналами по американским наёмникам на Украине

Россия и США обмениваются официальными сигналами по американским наемникам на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Работа идет в плане обмена официальными сигналами. Мы, безусловно, предостерегаем граждан всех стран, включая США, от появления в качестве наемников, или в любом другом качестве, в зоне проведения специальной военной операции. И в целом подчеркиваем, что спрос с них будет самый суровый», — рассказал дипломат.