Ромашов и Бигрина решили сделать ремонт в комнате перед свадьбой

Вадим Карасев

В данный момент Евгений Ромашов совместно с Анастасией Бигриной готовятся узаконить свои отношения, поэтому всё своё внимание они уделяют предсвадебным хлопотам. Обсуждая праздник, пара на время даже забыла о постоянных скандалах. Однако не всё так идеально. Далеко не все родственники Бигриной согласились посетить этот праздник. А мать Ромашова вовсе не доверяет Насте и считает, что она буквально выпросила предложение руки и сердца у Жени. Но проблемы на этом не заканчиваются. Ромашов с Бигриной прямо перед торжеством решили сделать ремонт в комнате, тем самым создавая новый повод для ссоры.Настя решила продемонстрировать своим поклонникам эскизы будущей комнаты. Как оказалось, продюсеры телестройки уже одобрили этот проект и даже выделили средства на ремонт. Незадолго до этого девушка жаловалась, что помещение слишком унылое и в нём мало свободного пространства. Однако сейчас девушка всерьёз планирует это исправить. Она уже даже сделала заказ на новую мебель.Сама по себе мебель будет светлой. Дополнительно в комнате будет сделан акцент на зелёную стену за изголовьем кровати. Многим интересно, как они будут совмещать это с подготовкой к свадьбе или она неожиданно отошла на задний план?