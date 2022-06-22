Ромашов и Бигрина решили сделать ремонт в комнате перед свадьбой
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Ромашов и Бигрина решили сделать ремонт в комнате перед свадьбой

Ромашов и Бигрина решили сделать ремонт в комнате перед свадьбой
Ромашов с Бигриной прямо перед торжеством решили сделать ремонт в комнате, тем самым создавая новый повод для ссоры. В данный момент Евгений Ромашов совместно с Анастасией Бигриной готовятся узаконить свои отношения, поэтому всё своё внимание они уделяют предсвадебным хлопотам. Обсуждая праздник, пара на время даже забыла о постоянных скандалах. Однако не всё так идеально. Далеко не все родственники Бигриной согласились посетить этот праздник. А мать Ромашова вовсе не доверяет Насте и считает, что она буквально выпросила предложение руки и сердца у Жени. Но проблемы на этом не заканчиваются. Ромашов с Бигриной прямо перед торжеством решили сделать ремонт в комнате, тем самым создавая новый повод для ссоры.

Настя решила продемонстрировать своим поклонникам эскизы будущей комнаты. Как оказалось, продюсеры телестройки уже одобрили этот проект и даже выделили средства на ремонт. Незадолго до этого девушка жаловалась, что помещение слишком унылое и в нём мало свободного пространства. Однако сейчас девушка всерьёз планирует это исправить. Она уже даже сделала заказ на новую мебель.

Сама по себе мебель будет светлой. Дополнительно в комнате будет сделан акцент на зелёную стену за изголовьем кровати. Многим интересно, как они будут совмещать это с подготовкой к свадьбе или она неожиданно отошла на задний план?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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