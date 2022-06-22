Россиян предупредили о рисках при досрочном погашении кредитов
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Россиян предупредили о рисках при досрочном погашении кредитов

Россиян предупредили о рисках при досрочном погашении кредитовЮрист Уткин предупредил о незаконности штрафов и комиссий за досрочное погашение кредитов

Ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о рисках при досрочном погашении кредитов.

Как объяснил эксперт, очень важно уведомить банк за 30 дней о том, что кредит планируется закрыть досрочно. После его закрытия необходимо взять справку о том, что кредит погашен и у банка нет никаких претензий к заемщику. Уткин подчеркнул, что любые штрафы, комиссии и другие санкции со стороны банка в таком случае — незаконный и могут быть поводом для судебного разбирательства из-за нарушения статьи 908 Гражданского кодекса.

Единственное, что может сделать банк, это подмочить репутацию клиента, например, если кредит был выплачен в предельно короткий срок, который был установлен банком. В этом случае организация может сделать пометку для других банков, которые в будущем будут предлагать более высокие проценты по кредиту, поскольку не будут уверены в получении дохода.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Лентой.ру» предупредил, что кредит на поездку в отпуск стоит брать в самых крайних случаях. По мнению специалиста, наиболее оправданы займы для поездок в лечебно-оздоровительные учреждения, например, санатории и пансионаты. Если же хочется других впечатлений, есть способы не потратить лишнего, утверждает он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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