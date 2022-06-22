Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций евро

Вадим Карасев

РБК: АБР предложила ЦБ найти решение для возврата банкам заблокированных в НРД евро

Ассоциация банков России (АБР) обратилась к Центробанку (ЦБ) с просьбой найти решение для возврата средств, замороженных в Национальном расчетном депозитарии (НРД), который попал под западные санкции — банки надеются получить их не в евро, а в другой валюте. Направленное регулятору письмо приводит РБК, его наличие подтвердили в ЦБ.

В нем сказано, что несмотря на блокировку средств банки по-прежнему должны выполнять валютные обязательства перед клиентами. В связи с этим, в АБР предложили несколько вариантов решения проблемы.

Один из них — привлечь ЦБ в качестве третьей стороны, которая заключит с пострадавшими банками своп-сделки в размере замороженных остатков в евро на особых условиях. Второй возможный вариант — определить порядок действий НРД по самостоятельному возврату банкам средств с корсчетов, открытых в евро, в любой иной валюте. Такие меры направлены на возмещение банкам заблокированных средств.

В депозитарии рассказали, что НРД находится в «постоянном диалоге с регулятором и клиентами» и обсуждает возможные варианты урегулирования сложившейся ситуации.

В начале июня НРД попал под санкции, введенные Евросоюзом. НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. Несколькими днями ранее Минфин объявил, что собирается обслуживать через него номинированный в иностранной валюте госдолг и производить выплаты держателям облигаций. Ранее функции агента выполнял лондонский филиал американского Citibank.