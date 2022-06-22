Российский вице-премьер уточнил слова о будущем «Азовстали»

Вадим Карасев

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» не будет металлургическим комплексом

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, заявивший, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не нужно «останавливать», уточнил слова по поводу судьбы предприятия в своем Telegram-канале.

«Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу, как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин.

Ране в интервью он указывал, что «"Азовсталь" останавливать не нужно — это 12 тысяч работающих».

При этом глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в мае говорил, что предприятие будет снесено: он предполагал, что на месте завода может появиться парк.

Он также утверждал, что город, где около 60 процентов домов после боев необходимо будет снести, нужно будет восстановить «с акцентом на курортный бизнес». Помогать в этом, по его словам, будет Россия.