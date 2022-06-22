С кладбища в Чунском районе похитили песок и гравий на 2,6 миллиона рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С кладбища в Чунском районе похитили песок и гравий на 2,6 миллиона рублей

Прокуратура Чунского района провела проверку исполнения законодательства о недрах и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Установлено, что летом и осенью 2021 года в Октябрьском муниципальном образовании велась добыча песчаной и песчано-гравийной смеси открытым способом.

Выявлено, что карьер разработан в пределах земель ритуального назначения населенного пункта. Как пояснили журналисту IRK.ru в пресс-службе областной прокуратуры, раскопки велись на окраине поселкового кладбища, там, где нет могил. В отсутствие лицензии произведена незаконная добыча природной смеси в размере выемки грунта свыше 9300 квадратных метров. Это повлекло причинение ущерба недрам Российской Федерации на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Тимофеев день 23 июня 2022 года богат приметами, поверьями и пророческими знамениями
Тимофеев день 23 июня 2022 года богат приметами, поверьями и
Биткоину предсказали падение до 13 тысяч долларов
Биткоину предсказали падение до 13 тысяч долларов
После хирургического лечения ожирения важно не допустить нехватки витамина D
После хирургического лечения ожирения важно не допустить нехватки
Как выглядит могила Филатова
Как выглядит могила Филатова
С кладбища в Чунском районе похитили песок и гравий на 2,6 миллиона рублей
С кладбища в Чунском районе похитили песок и гравий на 2,6 миллиона
Как нынче воры крадут кофе в магазинах
Как нынче воры крадут кофе в магазинах
Гузеева прокомментировала блокировку «Давай поженимся!» на YouTube
Гузеева прокомментировала блокировку «Давай поженимся!» на YouTube
Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций евро
Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций
Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний
Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний
Гороскоп от Анжелы Перл на 23 июня 2022 года: не следует унывать в этот день
Гороскоп от Анжелы Перл на 23 июня 2022 года: не следует унывать в
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях
Сроки полномочий сотрудников и должностных лиц Евразийской экономической комиссии сократили
Сроки полномочий сотрудников и должностных лиц Евразийской

Топ на сегодня

Трейдер рассказал о перспективах восстановления цены Ethereum
Трейдер рассказал о перспективах восстановления цены Ethereum
FIFA разрешила футболистам-легионерам свободно уезжать из России до июня 2023 года
FIFA разрешила футболистам-легионерам свободно уезжать из России до
«Купил Тимати? Сама!»: Алена Шишкова показала дизайн-проект новой квартиры
«Купил Тимати? Сама!»: Алена Шишкова показала дизайн-проект новой
Горину экстренно прооперировали с серьёзным диагнозом
Горину экстренно прооперировали с серьёзным диагнозом
Мария Машкова высказалась об отце
Мария Машкова высказалась об отце

Еще по теме

Глава МО в Братском районе с нарушениями купила квартиру по программе переселения
В Тайшете подрядчик причинил ущерб госфонду недр на 780 тысяч рублей, добывая глину в лесу
В Качуге ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры
В Иркутской области учреждения погасили задолженность по муниципальным контрактам на 270 миллионов