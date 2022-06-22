С кладбища в Чунском районе похитили песок и гравий на 2,6 миллиона рублей

Прокуратура Чунского района провела проверку исполнения законодательства о недрах и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Установлено, что летом и осенью 2021 года в Октябрьском муниципальном образовании велась добыча песчаной и песчано-гравийной смеси открытым способом.

Выявлено, что карьер разработан в пределах земель ритуального назначения населенного пункта. Как пояснили журналисту IRK.ru в пресс-службе областной прокуратуры, раскопки велись на окраине поселкового кладбища, там, где нет могил. В отсутствие лицензии произведена незаконная добыча природной смеси в размере выемки грунта свыше 9300 квадратных метров. Это повлекло причинение ущерба недрам Российской Федерации на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.