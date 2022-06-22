Сафронов попросил не обижать Васильеву

В далеком прошлом у Никаса Сафронова и актрисы Татьяны Васильевой был бурный, но непродолжительный роман. Влюбленные не афишировали свои отношения, но при этом тепло и с огромной нежностью относились друг к другу. Они вместе путешествовали, причем Никас как истинный джентльмен брал на себя все расходы. Пара часто созванивалась, ужинала, проводила вместе вечера. Но со временем они стали реже встречаться и разговаривать, а потом роман сошел на нет сам собой. Расставание прошло без ссор, упреков, разборок.

Сейчас на Татьяну Васильеву обрушилась гора критики. Так, недавно злобно высказался Стас Садальский, назвавший актрису лгуньей. Его поддержал поддержал и актер Сергей Никоненко, которого коллега якобы подставила. По его словам, во время поездки съемочной группы в Израиль (фильм «Хочу в Америку»), Татьяна Григорьевна постоянно скандалила, была всем недовольна, кричала и даже плела интриги.

«Васильева обмануть может кого угодно. Жадная до денег, проявила себя просто мерзопакостно. Мне даже говорить о ней противно», - с ужасом вспоминает Никоненко совместную работу с актрисой.

За бывшую возлюбленную решил заступиться Никас. Он попросил перестать публично унижать актрису и отметил, что она совершенно иной человек, нежели ее выставляют другие. К тому же, надо делать ей «скидку», ведь у Татьяны была очень непростая жизнь: отец умер очень рано, юная девушка приехала в Москву, не имея поддержки. Она сумела пробиться исключительно благодаря таланту и труду.





«Она прожила сложную, непростую артистическую и человеческую жизнь», - отмечает Сафронов.

Никас отметил, что у Васильевой огромный талант, сравнив ее с Анной Маньяни, Мерил Стрип, Ани Жирардо. Сафронов считает, что при более благоприятных обстоятельствах она вообще могла бы сниматься в фильмах величайших режиссеров Голливуда.

При этом Сафронов и сам не раз становился объектом для нападок Татьяны Григорьевны – актриса говорила про него не очень приятные вещи. Но Никас на экс-возлюбленную зла не держит и прошлые обиды не вспоминает.





«Я не обращаю на это внимания. – отмечает художник. - Хотя бы потому, что я всегда считал и считаю ее великой актрисой и уважал как личность. К тому же, она до беспамятства любит своих детей».

Напомним, что у Татьяны Васильевой двое детей от двух разных браков. В союзе с актером Анатолием Васильевым на свет появился сын Филипп, а от актера Георгия Мартиросяна она родила дочку Лизу. Оба наследника, к слову, снимаются в кино. Сама Татьяна сейчас не замужем.