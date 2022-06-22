Shopify расширит возможности использования NFT

Платформа электронной коммерции Shopify предложит мерчантам новые способы взаимодействия с постоянными покупателями при помощи NFT. Об этом сообщает The Block.

Пользователи могут подключать криптокошельки к магазинам на платформе, чтобы подтвердить владение определенными токенами. Эта возможность в будущем предоставит им доступ к участию в предпродажах и к эксклюзивным товарам.

Опция ранее тестировалась в бета-режиме среди избранных мерчантов.

В прошлом году компания предоставила ограниченному кругу мерчантов возможность продавать NFT напрямую, без привлечения третьих лиц.



Ранее ForkLog сообщал, что Shopify интегрирует Lightning Network через партнерство со Strike.