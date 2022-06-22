Skate 4 полноценно представят в июле, согласно данным инсайдера Тома Хендерсона
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Skate 4 полноценно представят в июле, согласно данным инсайдера Тома Хендерсона

Skate 4 полноценно представят в июле, согласно данным инсайдера Тома Хендерсона


Известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который особенно хорошо осведомлен в делах Electronic Arts, что он неоднократно доказывал, сообщил о скорой демонстрации Skate 4. Игра была анонсирована в 2020 году, но с того момента о ней новую информацию не публиковали. Хотя, в апреле, в сеть утекли кадры из Skate 4, где демонстрировалась физическая модель игры без графической оболочки.

Согласно данным источников Тома Хендерсона, полноценная демонстрация Skate 4 состоится в июле. Вероятно, EA проведет очередную онлайн-трансляцию, как ранее компания это делала с другими играми, например, с Dead Space. Том Хендерсон отмечает, что апрельская утечка — это старый билд игры, и с того момента разработчики уже серьезно продвинулись в создании проекта, поэтому им уже есть что показать.

На данный момент у новой Skate нет даты релиза.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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