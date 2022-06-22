СМИ рассказали о недоумении Литвы из-за решения Шольца
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СМИ рассказали о недоумении Литвы из-за решения Шольца

СМИ рассказали о недоумении Литвы из-за решения ШольцаPolitico: Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч и оконфузился

Решение канцлера Германии Олафа Шольца отправить в Литву 50 человек вместо обещанных тысяч немецких военных вызвало недоумение Вильнюса. Об этом конфузе рассказал обозреватель Мэтью Карничниг в своей статье для журнала Politico.

Как пишет Карничниг, во время визита в литовскую столицу в начале июня Шольц попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики. Он заявил репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву «надежной боевой бригады», подразумевая размещение в прибалтийской республике нескольких тысяч военнослужащих.

Однако, отмечает обозреватель СМИ, вскоре помощники Шольца опровергли его высказывание, заявив, что Берлин перебросит в Литву лишь штаб подразделения — около 50 человек, тогда как большая часть войск останется в Германии.

Согласно оценке Кильского института мировой экономики, Германия занимает пятое место среди стран, которые поддерживают Украину военной техникой, оружием и деньгами. Во время недавнего визита в Литву Шольц заявил, что «никто не помогает Украине в таких же масштабах, как это делает Германия». Однако 8 июня представители бундесвера сообщили отдельным депутатам бундестага, что ситуация с поставками остается прежней, и отправка техники фактически задержана.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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