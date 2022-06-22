СМИ: Voyager Digital потребовал от 3AC криптоактивы стоимостью $650 млн

Акции Voyager Digital обвалились на 60% после появления информации о том, что криптоброкер предоставил фонду Three Arrows Capital (3AC) криптоактивы стоимостью более $650 млн.

Согласно CoinDesk, Voyager Digital выдал 3AC заем на 15 250 BTC (~$308 млн на момент написания) и 350 млн USDC.

«Задолженность 3AC делает актуальными вопросы, связанные с выживаемостью Voyager Digital, — отметил аналитик Compass Point Крис Аллен. — Учитывая, что Three Arrows Capital планирует продажи активов или спасение усилиями другой фирмы, неясно, сможет ли фонд погасить свои займы».

По его словам, даже если 3AC найдет способ рассчитаться по обязательствам, процесс займет некоторое время.

Voyager Digital потребовал от фонда возмещения $25 млн в USDC до 24 июня. После этого брокер решил взыскать всю сумму 27 июня.

Представители компании заявили, что к настоящему времени требования не удовлетворены. Если в ближайшее время 3AC не погасит долг, Voyager Digital направит уведомление о неисполнении обязательств.

«Неспособность погасить запрошенную сумму в указанные сроки будет рассматриваться как неисполнение обязательств. Voyager намерен добиваться возмещения от 3AC и в настоящее время консультируется касательно доступных средств правовой защиты», — отметили представители компании.

Часовой график акций Voyager Digital (VOYG). Данные: TradingView.

18 июня криптовалютный брокер Voyager Digital сообщил, что Alameda Research предоставила ему заем в 200 млн USDC и возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC (~$300 млн).

Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года. Условия предполагают выплату процентов в конце этого срока, исходя из ставки 5% годовых.

В мае Alameda Research возглавила раунд финансирования Voyager Digital на $60 млн.

Напомним, 3AC изучает возможность продажи активов для спасения компании, а также пытается договориться с кредиторами об отсрочке платежей.