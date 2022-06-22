СМИ: WeChat заблокирует аккаунты, связанные с продвижением криптовалют и продажей NFT
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СМИ: WeChat заблокирует аккаунты, связанные с продвижением криптовалют и продажей NFT

СМИ: WeChat заблокирует аккаунты, связанные с продвижением криптовалют и продажей NFT


Принадлежащая китайскому технологическому гиганту Tencent коммуникационная система WeChat ввела запрет на вторичную торговлю NFT, а также заявила о "наказаниях" для связанных с торговлей криптовалютами аккаунтов. Об этом сообщает South China Morning Post.


Запреты и ограничения грозят пользователям, которые причастны к торговле криптовалютами или дают рекомендации по подобным транзакциям. 


В Tencent намерены также "скорректировать учетные записи", если их уличат в предоставлении услуг или контента для вторичной торговли "цифровыми предметами коллекционирования". Функциональность таких аккаунтов могут ограничить или даже полностью их заблокировать.


Такие меры, вероятно, связаны с негативным отношением китайских властей к криптовалютам и NFT. В апреле регуляторы КНР призвали компании избегать взаимодействия с невзаимозаменяемыми токенами.


Напомним, в 2021 году Tencent и другой китайский технологический гигант Ant Group изменили термин NFT на «цифровые предметы коллекционирования». Другие платформы также дистанцировались от определения "невзаимозаменяемые токены".


Тогда в Tencent пояснили, что изменения отражают приверженность компании соблюдению нормативных требований.


В декабре власти Китая заявили, что метавселенные и NFT могут оказаться пузырями, схемами Понци или другими видами финансового мошенничества.


В марте 2022 года принадлежащие Ant Group и Tencent NFT-маркетплейсы из-за отсутствия регуляторной ясности обновили пользовательские соглашения. Вследствие этого в WeChat удалили аккаунты ряда платформ.


Подробнее о том, что представляют собой NFT, читайте в наших карточках:

# Экономика nft, wechat, запрет, китай, новости
По материалам: ForkLog

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