СМИ: WeChat заблокирует аккаунты, связанные с продвижением криптовалют и продажей NFT

Принадлежащая китайскому технологическому гиганту Tencent коммуникационная система WeChat ввела запрет на вторичную торговлю NFT, а также заявила о "наказаниях" для связанных с торговлей криптовалютами аккаунтов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Запреты и ограничения грозят пользователям, которые причастны к торговле криптовалютами или дают рекомендации по подобным транзакциям.

В Tencent намерены также "скорректировать учетные записи", если их уличат в предоставлении услуг или контента для вторичной торговли "цифровыми предметами коллекционирования". Функциональность таких аккаунтов могут ограничить или даже полностью их заблокировать.

Такие меры, вероятно, связаны с негативным отношением китайских властей к криптовалютам и NFT. В апреле регуляторы КНР призвали компании избегать взаимодействия с невзаимозаменяемыми токенами.

Напомним, в 2021 году Tencent и другой китайский технологический гигант Ant Group изменили термин NFT на «цифровые предметы коллекционирования». Другие платформы также дистанцировались от определения "невзаимозаменяемые токены".

Тогда в Tencent пояснили, что изменения отражают приверженность компании соблюдению нормативных требований.

В декабре власти Китая заявили, что метавселенные и NFT могут оказаться пузырями, схемами Понци или другими видами финансового мошенничества.

В марте 2022 года принадлежащие Ant Group и Tencent NFT-маркетплейсы из-за отсутствия регуляторной ясности обновили пользовательские соглашения. Вследствие этого в WeChat удалили аккаунты ряда платформ.

Подробнее о том, что представляют собой NFT, читайте в наших карточках: