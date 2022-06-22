Советника канцлера ФРГ заподозрили в любви к России
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Советника канцлера ФРГ заподозрили в любви к России

Советника канцлера ФРГ заподозрили в любви к РоссииHandelsblatt: советника канцлера ФРГ Плетнера заподозрили в любви к России

Внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, немецкого дипломата Йенса Плетнера заподозрили в любви к России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

Отмечается, что политик «легкомысленно» пожаловался с подиума на немецкие СМИ, которые, по его словам, сфокусированы на теме поставки тяжелых вооружений Киеву и не уделяют должного внимания вопросу будущих отношений с Москвой.

«Двадцатью Marder (речь о немецких БМП, о которых Украина просила ФРГ — прим. «Ленты.ру») можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше», — отметил он.

Также Плетнер, рассуждая о реформах, которые следует провести на Украине, подчеркнул, что« только из-за того, что на кого-то нападают, автоматически нельзя стать более хорошим правовым государством».

Немецкий политик Норберт Реттген прокомментировал слова Плетнер и заявил о недостаточно масштабной поддержке Украины со стороны Германии. Он также назвал «продолжением заблуждения» политику, в рамках которой Берлин якобы оказывает предпочтение позитивным отношениям с Москвой, пренебрегая сотрудничеством с Киевом.

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в свою очередь заявила, что «сейчас не время думать о России с любовью». По ее словам, Плетнер продемонстрировал «мышление, которое привело нас к этой ужасной ситуации в последние десятилетия».

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что случаи русофобии в Германии сходят на нет. Дипломат рассказал, что в первые недели российской спецоперации на Украине количество обращений в германскую полицию в связи с проявлениями русофобии достигало 200 в неделю. Кроме того, российские граждане обращали с похожими жалобами в посольство.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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