Совсем не радость: 10 вещей и привычек, которые старят женщин
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Совсем не радость: 10 вещей и привычек, которые старят женщин

Совсем не радость: 10 вещей и привычек, которые старят женщин

Старение – это натуральный и неизбежный процесс. Однако есть 10 вещей и привычек, которые старят женщин раньше времени. Узнайте, в чем кроется причина быстрого увядания и каким образом можно немного омолодиться.

10 вещей и привычек, которые старят женщин

Яркий макияж

Слишком темный или яркий макияж всегда добавляет лишние годы и делает выражение лица грубее. Это самая распространенная ошибка, которую совершают все женщины независимо от возраста. Важно, чтобы все было в меру и соответствовало образу в целом.

Избыточный вес

Женщинам с избыточным весом всегда приписывают несколько лишних лет. Ведь молодость и привлекательность часто связывают с чем-то легким, чего нельзя сказать о лишних килограммах. Поэтому следует с раннего возраста заботиться о своем питании и фигуре, чтобы в дальнейшем быть здоровой и выглядеть молодо.

Привычка щуриться

Женщины часто щурятся от яркого освещения или из-за плохого зрения. Такая привычка может пагубно сказаться на состоянии кожи вокруг глаз. Сначала появляются мелкие мимические морщины, а с течением времени они становятся все глубже и глубже.

Чтобы замедлить этот процесс, следует всякий раз использовать солнцезащитные очки при выходе на яркое солнце. А если есть дефекты со зрением, необходимо обзавестись линзами или очками с диоптриями. Это не только добавит изюминки вашему образу, но и позволит выглядеть моложе.

Недостаточное увлажнение кожи

Недооценка ежедневного ухода за кожей и ненадлежащее ее увлажнение могут прибавить годы. Если дерма не будет получать необходимое количество влаги, со временем она станет сухой и дряблой. К тому же морщины на такой коже будут появляться быстрее и станут особенно заметными.

В этом случае важно пить необходимое количество жидкости в день и увлажнять кожу лица, шеи, декольте и рук специальными средствами, которые соответствуют возрасту.

Мешковатый стиль одежды

Одежда оверсайз сейчас очень популярна, однако такой стиль подходит далеко не всем женщинам. Не стоит гнаться за модой и пытаться скрыть свои недостатки под мешковатым нарядом. Отличным решением будет пересмотреть свой гардероб и выбрать одежду, которая, наоборот, будет подчеркивать ваши достоинства.

Частый пилинг кожи лица

Косметические процедуры приносят пользу только в том случае, если они были проведены с умом. Частое использование средств, которые отшелушивают кожу от ороговевших частиц, пересушивают ее, могут вызвать воспаление и, конечно же, добавляют лишние годы.

Поэтому стоит помнить, что скрабы применяются не чаще одного раза в две недели, а после их использования нужно обязательно наносить крем для защиты от ультрафиолета перед выходом на улицу.

Отсутствие маникюра

Руки всегда выдают возраст женщины, а если они недостаточно ухожены или не имеют маникюра, это также накинет несколько лишних лет. Исправить ситуацию поможет увлажняющий крем для рук, чтобы смягчить кожу, и аккуратный маникюр. Покрытие ногтей предпочтительно выбирать натурального цвета.

Привычка тереть глаза и кожу лица

Эта привычка очень пагубно сказывается на возрасте женщин. Во время трения кожа растягивается и со временем появляются преждевременные морщины. Следует как можно скорее избавиться от такой привычки и меньше прикасаться к лицу, особенно недостаточно чистыми руками, чтобы не занести инфекцию и не вызвать появление прыщей.



Использование старых бюстгальтеров

На первый взгляд бюстгальтер с молодостью не имеет ничего общего, но это не так. Новый, стильный и главное тот, который подходит по размеру, добавит уверенности и не будет препятствовать циркуляции лимфы, что положительно скажется на здоровье дамы.

Броские брови

Слишком темные и широкие брови добавляют женщинам не только возраст, но и делают взгляд и выражение лица очень грубым. Следует обратиться к косметологу, который подберет для вас подходящую форму бровей и покрасит их цветом, который будет омолаживать лицо и придаст взгляду свежести.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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