Сроки полномочий сотрудников и должностных лиц Евразийской экономической комиссии сократили
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Сроки полномочий сотрудников и должностных лиц Евразийской экономической комиссии сократили

Сроки полномочий сотрудников и должностных лиц Евразийской экономической комиссии сократили

Сотрудников аппарата Евразийской экономической комиссии переведут с бессрочных трудовых договоров на пятилетние контракты, а сроки действий договоров с должностными лицами комиссии привяжут к сроку полномочий очередного состава коллегии комиссии. Соответствующий закон Совет Федерации ратифицировал на пленарном заседании 22 июня.

Уточнить правила формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии понадобилось для повышения ответственности сотрудников и должностных лиц за результаты работы, а также для повышения независимости комиссии как международной организации.

Для этого сотрудников аппарата комиссии переведут с бессрочных трудовых договоров на пятилетние контракты, а сроки действий договоров, заключаемых с должностными лицами комиссии, привяжут к сроку полномочий очередного состава коллегии комиссии.

«Ранее, 5 августа 2021 года, Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе подписали главы государств — членов Союза», — рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который и представил документ сенаторам на пленарном заседании. 8 июня этого года соответствующий закон приняла Госдума.

Напомним, в сферы полномочий Евразийской экономической комиссии входят таможенно-тарифное и техническое регулирование, транспорт и перевозки, макроэкономическая политика и другие.


# Главные новости Совет Федерации
По материалам: pnp.ru

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