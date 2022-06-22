Стали известны подробности смерти участника шоу «Голос»

Вадим Карасев

Концертный директор участника шоу «Голос» Левана Кбилашвили сообщила, что он умер во сне

Грузинский певец, участник седьмого сезона российского музыкального шоу «Голос» Леван Кбилашвили скончался во сне. Подробности его смерти стали известны KP.RU.

Издание со ссылкой на концертного директора Кбилашвили сообщило, что у артиста произошла внезапная остановка сердца. «Он спал дома в Москве. Да, все случилось во сне. Он просто не проснулся. И лежал, словно только сейчас уснул», — сказала собеседница журналистов. Она отметила, что в смерти Кбилашвили нет «ничего криминального».

Концертный директор певца также выразила уверенность в том, что у него не было проблем со здоровьем. По ее словам, тело артиста будет отправлено в Грузию.

О смерти Кбилашвили сообщалось 21 июня. Отмечалось, что он ушел из жизни в возрасте 31 года.

Кбилашвили родился 12 июня 1991 года в Тбилиси. Он участвовал в седьмом сезоне проекта «Голос» на Первом канале, где его наставником был композитор и продюсер Константин Меладзе. После проекта Кбилашвили занимался сольной карьерой, а затем стал участником группы PanGEO.