Сын Полины Гагариной отказывается работать с ней: «Он хочет сделать свою лейбл-империю»
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Сын Полины Гагариной отказывается работать с ней: «Он хочет сделать свою лейбл-империю»

Сын Полины Гагариной отказывается работать с ней: «Он хочет сделать свою лейбл-империю»

Несколько раз во время концертов Полины Гагариной ее наследник подыгрывал ей на фортепиано. Видимо, на этом сотрудничество родственников завершилось, так как сейчас у них больше нет точек соприкосновения в творчестве.


Полина Гагарина воспитывает двух детей, 14-летнего Андрея и 5-летнюю Мию. Старший ребенок звезды, как и она, увлекается музыкой. Парень уже вовсю пишет треки для различных начинающих артистов, и в качестве подопечной свою маму даже не рассматривает.

Но это совсем не обижает 35-летнюю исполнительницу. «Он все делаем сам, мало того, он делает музыку. У него своя студия, куча звуков, он делает аранжировки молодым талантам. Он хочет сам. Он хочет сделать свой мир, свою империю, пусть будет так, свой лейбл. У него невероятная чуйка, он разглядывает таланты, он слышит какие-то нюансы. Мне это все очень нравится, и я его поддерживаю как мама. Я, конечно же, его наставник тоже, но большей части мне важно оставаться мамой», — поделилась Полина в эфире RU.TV.

Артистка добавила, что никак не будет вмешиваться в выбор профессии и карьеру и младшей дочери. Мию, к слову, Гагарина до сих пор не представила общественности.

Певица объяснила, почему прячет наследницу от любопытных глаз. «Не показала до сих пор, потому что у нее фантастические, бездонные глаза, огромные ресницы. Я хочу, чтобы она все это делала сама. Скоро она это сделает, мы очень сообразительны. Пусть делает все сама. Пусть это не будет мамин шлейф. Пусть дети сами себя организуют», — отметила она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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