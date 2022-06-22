Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун

Вчера не стало известного «фабриканта» Пьера Нарцисса. Певец умер в возрасте 45 лет из-за серьезных проблем со здоровьем. Близкие артиста поделились, где простятся с ним.

Семья Пьера Нарцисса и многочисленные коллеги по российскому шоу-бизнесу шокированы известием о его скоропостижной смерти. Сообщается, что звезда умер от астмы. Об этом рассказал «СтарХиту» концертный директор и друг Нарцисса Сергей Дворцов. «Ночью была проведена экстренная операция. Пьер скончался, не приходя в сознание. Наша последняя встреча оказалась в парке «Немчиновка» на показе мод. Ему тогда было плохо, он даже не стал выходить к зрителям... Пока не приехали основные люди, не выходил. У него тогда же разыгралась астма, после этого он не хотел приезжать на мероприятия», — делится Дворцов.

Сегодня Жена Пьера поведала СМИ, как пройдет прощание с ним, а также последующие похороны. Как оказалось, тело отправят далеко за пределы России. «Родственники очень хотят забрать Пьера, потому что там, в Камеруне, фамильный склеп с его отцом и дядьями. Мы передадим тело туда», — сказала Валерия Калачева. Супруга певца отметила, что прощание с ним пройдет в Москве. Дата и место согласовываются.

Близкие Нарцисса сегодня делились воспоминаниями о нем. Дочь Пьера и Валерии Каролина-Кристель написала об отце трогательные строки.

Девушка поблагодарила папу за постоянную поддержку. «Спасибо, папа, тебе за все. Это человек, которого я буду ставить всем в пример всю свою жизнь, человек которого я буду чтить, человек, который поставил меня на ноги, дал фундамент, я ему правда благодарна. Папа — пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет, но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него», — пишет наследница артиста.