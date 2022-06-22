Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
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Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке

Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской рекеВ Нижегородской области тело пропавшего пятилетнего мальчика нашли в реке, он утонул

В Нижегородской области тело пятилетнего ребенка нашли в реке — он утонул. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, мальчик пропал 21 июня. Он ушел из дома в деревне Большое Пикино и не вернулся. Местные жители искали ребенка, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов нашли кофту и ботинки пропавшего россиянина.

«Может, поскользнулся, не знаю. Нашли у пирса. Ушел вчера гулять и не вернулся. Вызвали, все стали искать. Искали ночь, утро, всю территорию поселка обыскали. А нашли вот, в речке. Здесь прилично [глубоко], тут и взрослые тонули», — рассказал местный житель.

Пока нет информации об обстоятельствах гибели пятилетнего мальчика.

Ранее в Волгоградской области нашли тело восьмилетнего ребенка — его искали двое суток. Его обнаружили водолазы на дне реки Медведица. Сотрудники правоохранительных органов не заметили на теле мальчика следов насильственной смерти. Предполагается, что россиянин утонул.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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