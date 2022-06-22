Тимофеев день 23 июня 2022 года богат приметами, поверьями и пророческими знамениями
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Тимофеев день 23 июня 2022 года богат приметами, поверьями и пророческими знамениями

Тимофеев день 23 июня 2022 года богат приметами, поверьями и пророческими знамениями

Народный праздник Тимофеев день, Тимофей Знаменный отмечают 23 июня 2022 года. В давние времена люди верили, что Тимофей в этот день выпускал разных призраков, которые беспокоили людей. Отсюда еще одно название — день призраков. Православные верующие почитают память двух Тимофеев, которые были священномучениками.

Православной церковью 23 июня почитается память двух святых

Тимофей Прусский занимал должность епископа города Пруссы, и Господь его наградил даром чудотворения за его чистую и святую жизнь. Благодаря трудам святого многие язычники приняли христианство.

В какой-то момент императору Юлиану стало известно о деяниях Тимофея Прусского. Правительн издал указ заключить его в темницу, но и там он продолжал читать православную проповедь. После этого было приказано отсечь святому голову. Через некоторое время мощи Тимофея перенесли в Константинополь.


Тимофей Ульянов был родом из Тамбовской области, а его родителями были простые крестьяне. В возрасте 17-ти лет святой закончил земскую школу и после этого стал служить в храме псаломщиком. После 30-ти лет Тимофей перебрался в Московскую область, где получил должность священника.

В возрасте 37 лет святого посадили в тюрьму, и был он приговорен к десяти годам, но через три года он скончался от голода в лазарете. Погребение святого состоялось в безымянной лагерной могиле.

В Тимофеев день есть много традиций и обычаев

В давние времена с каждым таким праздником было связано много обычаев и традиций. В давние времена люди были уверены, что именно в этот день Тимофей распускает призраков.

В этот день могли в больших количества появляться знамения, которые являются неожиданными явлениями. Люди, которые знали об этом, могли подготовить себя к тому или иному событию.

Именно на Тимофея призраки способны тревожить людей, и любое предзнаменование, которое в другой день ничего не значило, 23 июня считается едва не катастрофой или могло нести что-то очень хорошее:

  • счастье будет у того человека, который случайно увидит свет в своем доме;
  • несчастье может произойти у человека, который потерял перчатку;
  • в скором времени предстоят похороны или свадьба, если обознаться в человеке;
  • беды можно ждать в том случае, если разбить зеркало;
  • в доме ждать горе, если из печи выпал кирпич;
  • год будет голодным, если в небе появилась радуга;
  • среди скотины начнется падеж, если в этот день увидеть стаю волков;
  • засуха будет в том случае, если привиделся огонь, который бежит по полю.

Если в селе в Тимофеев день ничего не происходило, то люди верили, что оно благословенно.

Приметы в Тимофеев день расскажут, какой будет погода


Раньше люди знали много примет о погоде, и могли определить, какой она будет в тот или иной период. 23 июня по приметы говорят следующее о погоде, которая может быть:

  • града можно ждать в том случае, если во время грозы сначала тучи белые, а за ними синие;
  • ненастный период наступит в том случае, если стоит хороший день и муравьев видно много;
  • засушливая погода в этот день не предвещает ничего хорошего;
  • погодные условия изменятся, если не видно пауков;
  • осадки можно ожидать, если курица машет хвостом;
  • непогода будет в том случае, если вороны сидят нахохленные.

Сновидение, приснившееся в ночь с 22 на 23 июня, является пустым. Если во время дневного сна в Тимофеев день приснилось хорошее сновидение, то оно может сбыться в течение двух недель, а плохое сновидение – через год. Не стоит никому рассказывать о своих снах. Люди, рожденные 23 июня, способны разгадывать различные видения.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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