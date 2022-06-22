Тренировка 52-летней Лорен Санчес, новой любви самого богатого человека на планете Джеффа Безоса
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Тренировка 52-летней Лорен Санчес, новой любви самого богатого человека на планете Джеффа Безоса

Как мы помним, Джефф Безос, основатель крупной американской компании и самый богатый человек на планете, несколько лет назад со скандалом развелся. Причем, его супруга отсудила несколько миллиардов долларов. Но Безосу было все равно, он встретил новую любовь - 52-летнюю Лорен Санчес, которая не выглядит на свой возраст, каждый день ходит в спортзал и кайфует от этого.
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По материалам: триникси

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