Турчак вручил партийный билет "Единой России" Илье Медведеву

Вадим Карасев

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил партийный билет Илье Медведеву, сыну председателя партии, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Вручение партийного билета прошло в центральном исполкоме партии.

Турчак подчеркнул, что партия постоянно обновляется, в ее ряды вступает все больше молодых людей, "которым небезразлично, как будет развиваться страна".

"Все знают, как молодежь "Единой России" себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, которые находятся на территории России. Но партия - это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации", - отметил Турчак.