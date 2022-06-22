У мемориала «Вечный огонь Славы» иркутяне зажгли свечи в честь Дня памяти и скорби
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У мемориала «Вечный огонь Славы» иркутяне зажгли свечи в честь Дня памяти и скорби

У мемориала «Вечный огонь Славы» иркутяне зажгли свечи в честь Дня памяти и скорби

Вечером 21 июня иркутяне приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла на площади у мемориала «Вечный огонь Славы». Они зажгли свечи в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего в этот вечер на площади появилось 10 тысяч горящих свечей. Там же состоялся митинг, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Губернатор отметил, что более 80 тысяч человек из Приангарья получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову, почтили память погибших минутой молчания.

В Иркутске состоялась международная акция «Огненные картины войны». В ней принимают участие все города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Волонтеры создали из свечей изображение самолета Ил-4 у мемориала «Вечный огонь Славы». Ил-4 стал одним из самых известных самолетов Второй мировой войны, который принимал участие во всех важнейших операциях на советско-германском фронте. В годы войны Иркутский авиазавод выпустил 919 тяжелых бомбардировщиков Ил-4.

В митинге и акциях приняли участие студенты города, жители региона и члены общественных объединений. Региональным координатором акций является министерство по молодёжной политике Иркутской области.



Видео из телеграм-канала Игоря Кобзева
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По материалам: irk

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