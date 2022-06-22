У посольства Великобритании в России прошла акция протеста "Патриоты за Жизнь"
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У посольства Великобритании в России прошла акция протеста "Патриоты за Жизнь"

У посольства Великобритании в России прошла акция протеста "Патриоты за Жизнь"

Акция протеста выживших представителей организации по борьбе с фашизмом на Украине "Патриоты за Жизнь" прошла у стен посольства Великобритании в России, сообщает telegram-канал "Zащитники".

Руководитель антифашисткого движения, народный депутат Илья Кива и двое его соратников вышли к посольству с плакатом "Зеленский казнил наших товарищей! Великобритания, останови финансирование террориста - Зеленского!".


Также Кива потребовал от Великобритании прекратить покрывать Зеленского, по требованию которого были казнены 10 человек, ставшие свидетелями похищения сотрудниками СБУ Виктора Медведчука. Действия Зеленского должны быть расследованы всем мировым сообществом.

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По материалам: uposters.ru

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