У посольства Великобритании в России прошла акция протеста "Патриоты за Жизнь"

Вадим Карасев

Акция протеста выживших представителей организации по борьбе с фашизмом на Украине "Патриоты за Жизнь" прошла у стен посольства Великобритании в России, сообщает telegram-канал "Zащитники".

Руководитель антифашисткого движения, народный депутат Илья Кива и двое его соратников вышли к посольству с плакатом "Зеленский казнил наших товарищей! Великобритания, останови финансирование террориста - Зеленского!".

Также Кива потребовал от Великобритании прекратить покрывать Зеленского, по требованию которого были казнены 10 человек, ставшие свидетелями похищения сотрудниками СБУ Виктора Медведчука. Действия Зеленского должны быть расследованы всем мировым сообществом.