Участники марафона Ксении Собчак подали на нее в суд
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Участники марафона Ксении Собчак подали на нее в суд

Участники марафона Ксении Собчак подали на нее в суд

На Ксению Собчак подали в суд из-за ее марафона под названием "Метод Собчак". Об этом рассказала юрист Катя Гордон, которая опубликовала документы в инстаграме*.



Заявление подано на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По словам заявителей, они заплатили в общей сложности около 1,5 млн рублей и приобрели несколько VIP-пакетов. Клиентам заявили, что VIP-пакет включает личные встречи с Собчак, доступ к закрытому клубу "Друзья Собчак", возможность брать интервью у Ксении и вести с ней прямые эфиры, а также другие привилегии, однако услуги, по их словам, оказаны не были. 

Мы стали жертвой группы мошенников, вероятнее всего, работающих под руководством либо при пособничестве широко известной Ксении Анатольевны Собчак, — говорится в заявлении.

Марафон был запущен в апреле этого года и широко рекламировался в соцсетях. Стоимость участия составляла от 300 до 600 тысяч рублей.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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