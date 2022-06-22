Украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке
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Украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке

Украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в АвдеевкеПредставитель Минобороны РФ Мизинцев сообщил о провокации ВСУ со взрывом школы в Авдеевке

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке (ДНР), чтобы обвинить в этом ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взорвали здание общеобразовательной школы № 6 (бульвар Шевченко) и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ», — рассказал представитель Минобороны.

Он также предупредил мировое сообщество и международные организации о другой «бесчеловечной провокации», которая была подготовлена ВСУ в ДНР. Генерал подчеркнул, что в ней также планируется обвинить ВС РФ.

«В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось», — отметил он, добавив, что российские силы не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее Мизинцев сообщил об огневых позициях Вооруженных сил Украины, которые оборудуют в школах городов Донецкой народной республики и Украины. Также боевые точки ВСУ расположены на территориях школ Николаева, а в Днепре и Першовенске в учебных заведениях украинские военные оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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