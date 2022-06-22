Умопомрачительные объявления, авторам которых нужно стоя аплодировать
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Умопомрачительные объявления, авторам которых нужно стоя аплодировать

Умопомрачительные объявления, авторам которых нужно стоя аплодировать

Порой авторы объявлений обладают таким чувством юмора, что им нужно стоя аплодировать!

Если прохожих не привлечет предлагаемый товар, то за затею они точно поставят 5!

Взгляните сами

1. Предприимчивый стоматолог знает толк в хорошей рекламе

2. Гениально!

3. Совсем случайно

4. Ожидается профилактическая беседу на тему украденного табурета

5. Твоей самоуверенности можно только позавидовать!

6. Не сработал план А? Всегда найдется план Б 🤣

7. Вот это мы понимаем штраф!

8. А ведь наверняка приводили НЕживых 🤔

9. Когда в женский коллектив нужен сильный мужчина

10. 

11. Любая телепортация противозаконна!

12. Оттяпаем!

13. Конфуций знает толк в деле!

14. 

Источник: pikabu.ru

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По материалам: Юмор

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