В МЧС допустили размещение хамамов в новостройках
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В МЧС допустили размещение хамамов в новостройках

В МЧС допустили размещение хамамов в новостройках

В многоквартирных жилых домах допустили установку хамамов и инфракрасных кабин. Это следует из приказа министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), сообщает ТАСС.

Документ предусматривает изменения в перечень правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», он должен вступить в силу с 1 декабря этого года. Также уточняется, что это относится к новостройкам. 

«В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные дома — прим.ред.) не допускается размещать помещения […] бани и сауны (кроме парильных типа хамам и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — отмечается в документе.

Помимо этого, министерством был пересмотрен запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов. Уточняется, что такие магазины могут иметь выставочные залы, дизайн-студии и офисы для оформления заказов, однако придется обойтись без складов.

Новый приказ отдельно регламентирует размещение кладовок жильцов. Они все также должны располагаться на первом, цокольном и подвальном нежилых этажах. Их площадь не должна превышать 10 квадратных метров, от коридоров их необходимо отделять противопожарными перегородками.

Ранее контроль за стоимостью жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в малоэтажных жилых комплексах в поселках предложили передать Правительству. Такая норма содержится в законопроекте об управлении поселками, разработанном Минстроем.

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По материалам: pnp.ru

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