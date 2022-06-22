В Минобороны сами решат, как оказывать первую помощь на поле боя
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В Минобороны сами решат, как оказывать первую помощь на поле боя

В Минобороны сами решат, как оказывать первую помощь на поле боя

Президент Владимир Путин наделил Минобороны полномочиями устанавливать перечень состояний, при которых военнослужащим оказывают первую помощь в условиях военного времени и ведения боевых действий. Соответствующий закон, подписанный ранее главой государства, вступает в силу 22 июня.

Согласно документу, Минобороны разрабатывает и утверждает правила оказания первой помощи, а также стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества. При этом федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области управления другими войсками, имеют право утверждать особенности их наполнения. Кроме того, порядок организации подготовки военнослужащих и специалистов медорганизаций, частей и медицинских подразделений к проведению мероприятий по оказанию первой помощи также разрабатывает и утверждает оборонное ведомство.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ранее действующее законодательство не учитывало особенности медобеспечения Вооруженных сил России в части оказания первой помощи.

Законом вводятся такие понятия, как самопомощь и взаимопомощь, объяснил заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. Это очень важно для военнослужащих, да и для гражданских тоже, сказал сенатор «Парламентской газете».

Закон легитимизирует понятие оказания медпомощи на месте происшествия, в данном случае — на поле боя, уточнил Круглый. Ведь не всегда к пострадавшему может тут же прибыть медработник. А если рядом находятся люди, владеющие методами оказания первой доврачебной медицинской помощи, то в законе прописано, что они могут ее оказать до приезда соответствующих медицинских подразделений. Например, могут остановить кровотечение, сделать иммобилизацию при переломе и так далее.


Каждый военнослужащий должен быть обучен оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи пострадавшему, подчеркнул сенатор. Закон это прописывает и легитимизирует такую помощь, а также предписывает разработку перечня состояний для первой помощи — в каких ситуациях ее оказывать, что именно делать.  Раньше в этом был пробел в законодательстве, пояснил Круглый. Введение данной нормы его устраняет, заключил он.

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По материалам: pnp.ru

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