В Одесской области запретят преподавание русского языка и литературы с августа
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В Одесской области запретят преподавание русского языка и литературы с августа

В Одесской области запретят преподавание русского языка и литературы с августа

Из школ Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское интернет-издание «Страна.ua».

С 1 августа в регионе запрещается преподавание этих предметов, а из образовательной программы убрали всех российских писателей, которых заменят на авторов из других стран.

Запрет на преподавание русского языка в школах Одесской области распространится даже на факультативные занятия. Решение о русском языке в школах Одессы примет мэр города Геннадий Труханов в августе.

Ранее сообщалось, что в школах украинского Николаева с 1 сентября вводится полный запрет на изучение русского языка.

В конце марта министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал об итогах экспертизы школьных украинских учебников. По его словам, российская культура и наука в них умышленно замалчиваются. В учебниках литературы творчество Чехова связано исключительно с Украиной, а в учебнике географии при описании российских географических объектов не говорится, что они находятся в России, отметил он.

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По материалам: pnp.ru

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