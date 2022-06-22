В правительстве России захотели запустить «Азовсталь»

Вадим Карасев

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» может продолжить работу

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где весной шли продолжительные бои, хотят вновь запустить производство, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Его заявления в эфире Россия 24 цитирует РИА Новости.

Сейчас дальнейшая судьба завода — важный вопрос, пояснил член правительства. «Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно — это 12 тысяч работающих», — сказал Хуснуллин.

При этом глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявлял, что предприятие будет снесено: он предполагал, что на месте завода может появиться парк.

Он также заявлял, что город, где около 60 процентов домов после боев необходимо будет снести, нужно будет восстановить «с акцентом на курортный бизнес». Помогать в этом, по его словам, будет Россия.



