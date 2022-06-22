В The Crew 2 добавят поддержку 60 FPS к 4-летию игры
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В The Crew 2 добавят поддержку 60 FPS к 4-летию игры

В The Crew 2 добавят поддержку 60 FPS к 4-летию игры


Издательство Ubisoft продолжает поддерживать The Crew 2 — аркадную гонку, которая вышла в 2018 году. Сегодня разработчики объявили, что в 6 сезоне игроков на новых консолях ждет долгожданная поддержка 60 FPS.

Стартует 6 сезон в The Crew 2 через 2 недели — 6 июля. В этот день в игре появится поддержка 60 FPS на Xbox Series X и Playstation 5, про Xbox Series S информации нет. Кроме того, со стартом 6 сезона в игре заявлены новые варианты внутриигровой погоды на всех платформах, улучшенное управление и новые цветовые фильтры. Ждет игроков и новая кампания, которая, как отмечается, создана с чемпионом Formula Крисом Форсбергом.


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Отметим, что к празднованию 4-летия разработчики The Crew 2 с сегодняшнего дня раздают за 1 кредит всем игрокам автомобиль Saleen SR7 — его можно зайти и забрать в игре.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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