В The Crew 2 добавят поддержку 60 FPS к 4-летию игры

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft продолжает поддерживать The Crew 2 — аркадную гонку, которая вышла в 2018 году. Сегодня разработчики объявили, что в 6 сезоне игроков на новых консолях ждет долгожданная поддержка 60 FPS.

Стартует 6 сезон в The Crew 2 через 2 недели — 6 июля. В этот день в игре появится поддержка 60 FPS на Xbox Series X и Playstation 5, про Xbox Series S информации нет. Кроме того, со стартом 6 сезона в игре заявлены новые варианты внутриигровой погоды на всех платформах, улучшенное управление и новые цветовые фильтры. Ждет игроков и новая кампания, которая, как отмечается, создана с чемпионом Formula Крисом Форсбергом.

Watch this video on YouTube

Отметим, что к празднованию 4-летия разработчики The Crew 2 с сегодняшнего дня раздают за 1 кредит всем игрокам автомобиль Saleen SR7 — его можно зайти и забрать в игре.