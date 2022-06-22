В Weird West на Xbox Series S теперь есть режим 60 FPS

Вадим Карасев





Создатели Weird West сегодня выпустили обновление для игры, которое распространяется под номером 1.03. Апдейт добавляет некоторый новый контент и изменения в геймплее. Среди нововведений, которые реализовали в патче 1.03: новые локации шахт, несколько измененная система прицеливания, обновленное оружие, улучшенный ИИ компаньона и многое другое.

Одно из главных изменений для игроков с приставками Xbox — теперь есть возможность поиграть в 60 FPS на приставках Xbox Series S. Ранее игроки с младшей консолью нового поколения имели возможность играть только в 30 FPS.

Напомним, что сама игра Weird West доступна в подписке Game Pass.

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