Виталик Бутерин раскритиковал модель Stock-to-Flow от PlanB

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поддержал создателя The Daily Gwei Энтони Сассано, который призвал PlanB удалить свой аккаунт из-за провала продвигаемой последним модели Stock-to-Flow (S2F).

Stock-to-flow is really not looking good now.



I know it's impolite to gloat and all that, but I think financial models that give people a false sense of certainty and predestination that number-will-go-up are harmful and deserve all the mockery they get. https://t.co/hOzHjVb1oq pic.twitter.com/glMKQDfSbU — vitalik.eth (@VitalikButerin) June 21, 2022

«Злорадствовать невежливо, но я думаю, что финансовые модели, которые дают людям ложное чувство уверенности и предопределенности касательно роста стоимости активов, вредны и заслуживают насмешек», — написал Бутерин.

Сооснователь Ethereum добавил к сообщению график S2F, который демонстрирует существенное расхождение между текущей ценой биткоина и ее ожидаемым значением, которое вытекает из модели.

Незадолго до твита Бутерина PlanB представил уточненный вариант Stock-to-Flow c учетом последних данных. Он признал, что оба варианта хорошо работали в течение трех лет вплоть до марта 2022 года.

«На данный момент: либо BTC крайне недооценен и скоро восстановится, либо S2F будет менее полезен в будущем», — написал аналитик.

#bitcoin S2F original 2019 model (grey) and newest fit on most recent data (white dots). S2F model certainly had a good run from Mar2019 (BTC 4K) to Mar2022 (BTC 45K). For now: either BTC is extremely undervalued and will bounce back soon, or S2F will be less useful in the future pic.twitter.com/JdnLINpzTV — PlanB (@100trillionUSD) June 20, 2022

К критике Бутерина PlanB отнесся сдержанно. Он сказал, что после краха многие занимаются «поиском козлов отпущения за свои провальные проекты или неудачные инвестиционные решения». И к этому прибегают в том числе лидеры, добавил он.

After a crash aome people are looking for scapegoats for their failed projects or wrong investment decisions. Not only newbies but als "leaders" fall victim to blaming others and playing the victim. Remember those who blame others and those who stand strong after a crash. https://t.co/4nJdHq84pm — PlanB (@100trillionUSD) June 21, 2022

Впоследствии PlanB представил график пяти различных моделей прогнозирования курса биткоина. Согласно иллюстрации, наиболее точную картину дают оценки на базе сложности и затрат на добычу первой криптовалюты. S2F, в свою очередь, предлагает слишком оптимистичное представление.

Prediction is hard, especially the future. EMH even says predicting financial markets is impossible. For who is still interested in models, here are 5 BTC valuation models:

- Time (log regression, rainbow) and S2F too high

- UTXO/TX too low

- Difficulty/Mining_cost currently best pic.twitter.com/9FYCbWmbp7 — PlanB (@100trillionUSD) June 21, 2022

Напомним, в ноябре 2021 года аналитики Huobi назвали модель Stock-to-Flow несостоятельной.

