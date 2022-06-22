Внебрачный сын Жириновского рассказал о последних днях отца

Владимир Жириновский останется в памяти людей как один из самых ярких политиков современности. Он часто появлялся в различных шоу, не боялся резко высказывать свою позицию и даже конфликтовал на политической арене с известными людьми. 6 апреля 2022 года, после продолжительной борьбы с коронавирусом, Владимир Вольфович скончался.

Политик был женат единожды на кандидате биологических наук Галине Лебедевой, от которой воспитывал единственного законнорожденного наследника Игоря Лебедева. Еще двое детей родились вне брака – Олег Газдаров (позже стал Эйдельштейн) и Анастасия Петрова (после замужества – Боцан-Харченко).

Известно, что Игорь не появился ни во время болезни своего отца (а тот лежал в клинике около 1,5 месяцев), ни даже на похоронах. Он лишь прислал венок с «говорящей» лентой. Зато рядом находились внебрачные дети. Старший, Олег Эйдельштейн, недавно даже появился в шоу Малахова под громким названием «Исповедь детей Жириновского», чтобы рассказать всю правду о последних днях жизни своего отца.





По словам Олега, хоть он и рожден был вне брака, внимание от отца получал в нужном количестве. Правда, тот воспитывал наследника в строгости и лишних денег не давал, и все же общался, обеспечивал, проводил с ребенком время.

Когда Владимир Вольфович слег, Олегу никто не позвонил и ничего не рассказал. О том, что отца забрали в больницу он узнал только из СМИ. Олег бросил все свои дела и помчался в ЦКБ. Все оставшиеся дни он находился рядом и как мог облегчал страдания папы.





Правда, то сдался практически сразу же, и уже даже не пытался бороться за жизнь. Когда сын обещал ему, что скоро заберет его отсюда, тот только молчал и показывал пальцем вниз. Мол, в землю мне пора.

«Видимо, изначально как-то сдался. К сожалению, спасти не смогли», - с горечью говорит Олег.

Однажды случился переломный момент, когда родные Владимира Вольфовича понадеялись на чудо, ведь в конце февраля политику стало значительно лучше. Правда, такое состояние продлилось недолго – через несколько дней все ухудшилось. За последние 2-3 недели жизни произошло резкое ухудшение состояния здоровья. Жириновского даже пытались отправить на лечение за границу, но тот только махнул рукой и сказал, что лечиться будет только в России.





Также Олег поведал практически нереальную историю. По его словам, Владимир Вольфович был уверен, что его так убивают. Что это не коронавирус, а расчетливое убийство. Возможно, отравление. В эту версию никто не поверил, ведь врачи бросили все силы, что помочь Жириновскому выкарабкаться. А лекарства ему привозили даже из-за границы. Но ничего не помогло.

«40 шприцов вкалывали. Легких очень быстро не стало. – вспоминает сын ужасы последних дней отца. - Последние два дня перед смертью начал темнеть, ноги. Я понял, что ткань начала отмирать - с ног начинается. А сердце билось до последнего, в час остановилось».





К слову, политик всегда яро выступал за прививки от коронавируса и призывал их ставить. Сам он поставил 7 или 8 вакцин, и считал, что полностью защищен от страшного заболевания. Но, как оказалось, поставленные прививки не помогли.

Владимир Вольфович похоронен с воинскими почетами на Новодевичьем кладбище. Перед этим с ним попрощались в Колонном зале Дома Союзов, на траурной церемонии присутствовали Владимир Путин, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу и многие другие политики и известные люди.