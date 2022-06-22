Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры на PC
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Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры на PC

Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры на PC


В ближайшее время Microsoft намерена внедрить поддержку клавиатуры и мыши в игры, которые запущены на PC через сервис Xbox Cloud Gaming. Об этом говорится в новой презентации облачного игрового сервиса для разработчиков, на которую обратил внимание журналист Том Уоррен. Когда именно будет внедрена поддержка мыши и клавиатуры на PC в Xbox Cloud Gaming — неизвестно, но Microsoft уже советует разработчикам задуматься над необходимой реализацией в играх:

Не все знают, что Xbox уже несколько лет поддерживает клавиатуру и мышь, и мы работаем над тем, чтобы добавить их в потоковую передачу для пользователей PC. Но вы можете начать добавлять их в свою игру прямо сейчас.

Напомним, что через Xbox Cloud Gaming игроки на PC и других устройствах могут играть при наличии подписки Game Pass Ultimate. Единственное, на данный момент, исключение из этого правила — игра Fortnite, которая доступна в облачном игровом сервисе всем игрокам.

# Технологии Cloud Gaming
По материалам: newxboxone

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