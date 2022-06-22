За четыре месяца 2022 года в Иркутской области умерли 13,1 тысячи человек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За четыре месяца 2022 года в Иркутской области умерли 13,1 тысячи человек

За четыре месяца 2022 года в Иркутской области умерли 13,1 тысячи человек

Иркутскстат рассказал о демографической ситуации в Иркутской области на 1 мая. За январь-апрель в регионе родилось 8 025 младенцев, умерло – 13 144 человек. Естественная убыль населения составила 5,1 тысячи человек, сообщается на сайте ведомства. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число новорожденных сократилось на 7,3%, а умерших возросло на 8,3%.

За четыре месяца зарегистрировано 4 202 брака и 3646 разводов — на 1000 браков в регионе приходится 868 разводов. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года, число браков сократилось на 5,5%, разводов — на 4,1%.

За четыре месяца в регион приехали 13 237 человек, уехали — 17 377. Общий итог миграции – убыль в количестве 4 140 человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года число прибывших сократилось на 14,3%, а выбывших возросло на 5,8%. Свыше половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на численность населения. Отрицательное сальдо миграции сложилось по всем основным направлениям.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом
Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом
За четыре месяца 2022 года в Иркутской области умерли 13,1 тысячи человек
За четыре месяца 2022 года в Иркутской области умерли 13,1 тысячи
В правительстве России захотели запустить «Азовсталь»
В правительстве России захотели запустить «Азовсталь»
"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную куклу и родила от нее ребенка
"Он ленив, не работает": женщина вышла замуж за тряпичную
Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой
Экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина стала мамой
Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной совместимости
Команда Xbox рассказала о сложностях с играми по обратной
Чем подкормить помидоры для хорошей завязи
Чем подкормить помидоры для хорошей завязи
Появились кадры с места обнаружения самолета в Якутии
Появились кадры с места обнаружения самолета в Якутии
Причина смерти Пьера Нарцисса
Причина смерти Пьера Нарцисса
Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"
Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с

Топ на сегодня

Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке
США заявили о сотрудничестве России и Китая по Украине
США заявили о сотрудничестве России и Китая по Украине

Еще по теме

Иркутскстат: естественная убыль населения в регионе составила 9800 человек за девять месяцев 2021 года
Население Иркутской области сократилось на 11 270 человек за 10 месяцев 2021 года
Естественная убыль населения России составила 160,3 тысячи человек за четыре месяца
В 2015 году количество разводов в РФ сократилось на 13%