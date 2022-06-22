За четыре месяца 2022 года в Иркутской области умерли 13,1 тысячи человек

Иркутскстат рассказал о демографической ситуации в Иркутской области на 1 мая. За январь-апрель в регионе родилось 8 025 младенцев, умерло – 13 144 человек. Естественная убыль населения составила 5,1 тысячи человек, сообщается на сайте ведомства. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число новорожденных сократилось на 7,3%, а умерших возросло на 8,3%.

За четыре месяца зарегистрировано 4 202 брака и 3646 разводов — на 1000 браков в регионе приходится 868 разводов. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года, число браков сократилось на 5,5%, разводов — на 4,1%.

За четыре месяца в регион приехали 13 237 человек, уехали — 17 377. Общий итог миграции – убыль в количестве 4 140 человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года число прибывших сократилось на 14,3%, а выбывших возросло на 5,8%. Свыше половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на численность населения. Отрицательное сальдо миграции сложилось по всем основным направлениям.