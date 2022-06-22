Зачем нужна сода для помидоров и какую пользу она оказывает

Для защиты томатов от вредителей и улучшения образования завязи на кустах требуется осуществлять качественный и ежедневный уход за ними. В данном случае большую пользу окажет пищевая сода.

Какую пользу оказывает сода для томатов

Многие не знают, что сода признана самым лучшим продуктом по уходу за помидорами. Ее щелочные свойства придают сладкий вкус томатам, защищают от насекомых и вредителей. Кроме того, она делает почву благоприятной для роста кустов.

Опрыскивать помидоры содовым раствором желательно в утреннее время, тогда листья не получат ожоги. Для этого потребуется взять 1 чайную ложку соды и развести ее в 1 литре воды.





Способы использования соды для томатов

Чтобы помидоры получились вкусными, потребуется сделать содовый состав. Необходимо взять 10 г соды и растворить в 1 литре воды, после чего опрыскать томаты.

Для защиты помидоров от вредителей, потребуется приготовить такой раствор: 500 г соды размешать в 10 л воды, и влить удобрение в корни кустов.

После завершения цветения и для обеспечения лучшего урожая томатов потребуется развести в 2 литрах воды 30 г соды, и вливать под куст по 0,5 литра.





Для устранения гусениц с кустов помидоров потребуется применить такой раствор: соединить соду и муку 1 к 1, после чего посыпать почву у кустов.

Для борьбы с мучнистой росой потребуется развести по 1 ст. ложке соды, масла и мыла. После этого данным раствором нужно обработать ботву.

Как ухаживать за помидорами в июне и июле

Невзирая на завершение июня, в это время необходимо больше времени уделять томатам, поскольку они уже окрепли, набрали силу и готовятся к появлению завязи.

Благоприятными днями для ухода за помидорами в июне считаются 24 и 25 числа. В другие дни нежелательно проводить какую-либо работу с томатами. Особенно это относится к удобрению.

Важно еще помнить о том, что томаты нуждаются в качественном поливе. Следует придерживаться графика и не переувлажнять почву, иначе может появиться гниль.





В июле также можно заниматься уходом за помидорами, ведь именно в данный период времени начинается быстрое появление завязи. Огородники могут приступать к подвязыванию кустов, чтобы не поломались стебли и не появились болезни.

Кусты обрабатывают специальным составом от насекомых, а еще ухаживают за ними так, чтобы они были сладкими и вкусными.

Благоприятными днями для ухода за помидорами в июле считаются: 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 31 числа. В эти дни можно проводить любые работы.