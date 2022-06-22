Знаки зодиака, которые испортят жизнь каждому, кто будет рядом с ними
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Знаки зодиака, которые испортят жизнь каждому, кто будет рядом с ними

Знаки зодиака, которые испортят жизнь каждому, кто будет рядом с ними

Астрологи выделяют 5 знаков зодиака, которые считаются настоящими злюками и могут испортить жизнь всем окружающим людям. Им доставляет удовольствие видеть, как близкий человек мучается от всего того, что они делают и говорят.

Какие знаки зодиака могут легко испортить жизнь близким людям

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен считается самым разрушительным знаком среди всех представителей зодиакального круга. Люди этого знака импульсивны, эгоистичны и безрассудны. Они часто поддаются эмоциям и вовсе не думают о последствиях. Их не волнует мнение окружающих и их чувства. Представители этого знака разрушают все вокруг, даже отношения с близкими людьми. В личной жизни им вечно не хватает адреналина и впечатлений. Их трудно переубедить и практически невозможно подчинить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, очень непредсказуемы. Их позиция и намерения могут менять с каждым днем. Им нравится издеваться над окружающими. В личной жизни у них тоже не все так гладко, как хотелось бы. Близнецы являются волками-одиночками, которым нравится спонтанность и приключения, при этом они не любят от кого-то зависеть. В целом, представители этого знака могут быть хорошими друзьями и коллегами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рожденные под этим знаком люди являются импульсивными и злобными. Они считают себя намного умнее других, поэтому постоянно стараются навязать всем свое мнение. Стрельцам не нравятся большие компании. У них не так много друзей, а все из-за того, что они не умеют дружить и постоянно издеваются над ними. Представители знака не спешат заводить романтические отношения, им комфортно быть одинокими. Они не спешат взваливать на себя ответственность за вторую половинку. Стрельцы любят давать всем указания и советы, а когда кто-то их не слушает, то начинают злиться и выражать свое недовольство.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На первый взгляд Рыбы кажутся милыми и добрыми, но потом начинают удивлять людей свой токсичностью. Они часто заводят знакомства для развлечения, а потом делают из себя жертву. Они начинают давить на жалость и наблюдают за своим партнером, который не понимает, что сделал не так и как теперь все исправить. От этого они получают большое удовольствие. Помимо этого, они постоянно все подсчитывают, а потом начинают требовать от людей ответную услугу. Не стоит их просить о помощи, потому что потом придется за это заплатить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Самым большим недостатком представителей этого знака является эгоистичность. Они готовы сделать больно даже самому близкому человеку, который о них постоянно заботится. Они с трудом прощают людям их ошибки, поэтому с ними невозможно найти общий язык. Скорпионы любят вечно с кем-то соревноваться, стремясь занять первое место. В романтических отношениях они слишком ревнивы и эмоциональны. От скуки они часто играют на чувствах партнера, им нравится развлекать себя выяснением отношений со второй половинкой. Представители знака любят провоцировать конфликты, а потом наслаждаться негативом, который исходит от партнера, когда тот начинает злиться.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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