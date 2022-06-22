Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом
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Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом

Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером НарциссомЕлена Борщева рассказала, что в последнюю встречу с Нарциссом снималась с ним в передаче

Звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о последней встрече с певцом Пьером Нарциссом, о смерти которого стало известно в среду, 22 июня. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она вспомнила, что недавно снималась с артистом в передаче.

«Нет слов... Недавно снимались в передаче, он был с дочкой. Я еще отметила, как он ее любит, какие у них прекрасные, нежные отношения», — прокомментировала телезвезда смерть исполнителя. Борщева также назвала Нарцисса позитивным человеком и выразила соболезнования его близким.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно ранее 22 июня. По словам дочери музыканта, он скончался в результате остановки сердца во время операции на почках.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Свой творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где исполнил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса «Шоколадный заяц» вышел в 2004 году.

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По материалам: lenta.ru

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