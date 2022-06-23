10 случаев, когда продолжения фильмов изменяли или даже перевирали факты и события из предыдущих частей

Сегодня мы обратимся к примерам использования в кино такого литературного приёма как ретроактивный континуитет. Звучит лихо, не правда ли? Механизм его работы таков: продолжения произведений (в нашем случае фильмов) вдруг берут и игнорируют, нарушают, дополняют или в целом всячески видоизменяют правила, факты и сюжетные повороты из предыдущих частей.

То есть, в первой части говорилось одно, а в сиквеле нас убеждают в том, что всё было не так. Например, в оригинале какой-то персонаж погибает, но во второй части говорится, что он вовсе не погиб, а просто прилёг. Да, так делают, и вы наверняка с таким сталкивались.

Очевидно, что, когда такое происходит с важными сюжетными ветками и героями, зрителям это чаще всего очень даже не по душе. Но всё же это не всегда плохой ход! Давайте рассмотрим те известные случаи из большого кино, когда этот самый реткон отрицательно влиял на показываемые истории и когда он был вполне уместен. Тут уж решать вам.

Итак, что же внезапно выяснилось в продолжениях известных фильмов, и как эта новая информация повлияла на наше восприятие этих знаменитых сюжетов в целом?

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (2018)

Warner Bros. / Warner Bros.

Что выяснилось: у Альбуса Дамблдора есть ещё один брат.

Кстати, знаете ли вы, как с этим фактом обошлись в новом фильме серии — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»? Пока спойлерить не будем, посмотрите фильм (или лучше не надо).

Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза (1999)

Lucasfilm

Что выяснилось: Сила — это не мистически-духовная способность, а наличие в организме героев неких мидихлорианов. Чем их больше, тем больше Сила у персонажа.

Человек-паук 3: Враг в отражении (2007)

Sony Pictures Releasing / Sony Pictures Releasing

Что выяснилось: дядю Бэна убил не грабитель из первого фильма, а Песочный человек, он же Флинт Марко, который к тому же сделал это случайно.

007: Спектр (2015)

Sony Pictures Releasing

Что выяснилось: Эрнст Ставро Блофельд — сводный брат Джеймса Бонда. Кроме того, все события фильмов Дэниела Крейга о Бонде были организованы Блофельдом.

Вот это тот самый рискованный случай, когда новая информация не лучшим образом влияет на предыдущие фильмы франшизы, превращая их в нечто менее значимое, чем казалось.

Хэллоуин: Воскрешение (2002)

Miramax Films / Miramax Films

Что выяснилось: в конце прошлой части «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1997) главная героиня Лори убила не Майкла Майерса, а переодетого в его одежду и маску безвинного полицейского. А сам Майерс всё ещё жив. Кошмар!

Изгой-один: Звёздные войны. Истории (2016)

Lucasfilm

Что выяснилось: архитектор Звезды Смерти Гален Эрсо превращается в героя, так как он специально сделал её уязвимой и передал информацию об её изъяне повстанцам.

А вот это тот самый самый пример интересного и уместного дополнения фактов из предыдущих частей.

Терминатор: Генезис (2015)

TriStar Pictures / Paramount Pictures

Что выяснилось: Джон Коннор оказался… Терминатором Т-3000.

Ну это ещё куда ни шло, в последнем фильме серии «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019) Джон вообще оказывается убит чуть ли не в первой сцене.

Крид: Наследие Рокки (2015)

United Artists / Warner Bros.

Что выяснилось: у Аполло Крида, героя первых четырёх фильмов о Рокки, показанного порядочным семьянином, есть небрачный сын, зачатый незадолго перед смертью Аполло в поединке против Ивана Драго.

Этот ход открыл дорогу для очень удачного спин-оффа серии, так что жаловать не на что.

Чужой 3 (1992)

20th Century Fox / 20th Century Fox

Что выяснилось: выжившие вместе с Рипли в конце предыдущей части Ньют и Хикс погибают (а андроид Бишоп полностью выходит из строя), так как в их корабле «Сулако» внезапно обнаруживается лицехват, который прерывает их полёт на Землю. Вероятно, самая безжалостная и мрачная завязка фильма-продолжения в истории кино.

Матрица: Воскрешение (2021)

Warner Bros.

Что выяснилось: Тринити — тоже избранная. Впрочем, там всё сложно (как всегда бывает в «Матрице»).

Кстати, мы практически не упоминали те случаи, когда оказывалось, что в продолжении некий персонаж оказывался жив, хотя в предыдущей серии он явно погибал. Таким внезапным воскрешениям мы посвятили отдельную подборку, посмотрите!