17 фотографий досадных провалов, с которыми люди столкнулись во время ремонтных работ

Ремонт — это то ещё испытание. И, к сожалению, проходят его не все. Некоторым не удаётся избежать провалов и ошибок. Именно им и будет посвящена наша сегодняшняя подборка. Здесь вы найдёте много ремонтных неудач, разлитой краски, досадных совпадений и промахов. Смотрите, учитывайте и будьте бдительны при своём ремонте.

Красила пол и макнула кисть в чашку свежего кофе

Мой папа не так хорош в ремонте, поэтому я превратила его работу в произведение искусства

Название: Отштукатуренная розетка.

Материал: металл и шпатлёвка.

Цена: бесценно

В гараже моей мамы идёт ремонт. Я думаю, довольно очевидно, что у них 3 собаки

Жених задумался пока нёс банки с краской в подвал

Оказывается, он пытался унести слишком много сразу… К тому же мы только что купили этот дом, и это меня убивает.

Маляр упал на лестнице с ведром краски

Я гений. Был поражен, как быстро я отремонтировал свою входную дверь из гаража

Малярный валик, оставленный в напольном покрытии на ночь, превращается в космическую тарелку

Покраска шкафа

Всё-таки стоило вытащить из него вещи.

Шурин ремонтирует свой навес

Ремонт крыши — это весело

Делал ремонт, не мог найти защитные очки, и мне в глаз попала щепка. Очки были на голове

Мы переделываем ванную комнату над нашей недавно отремонтированной кухней, и вот что случилось сегодня

Устранение течи в унитазе

Я совершил две поездки в магазин, работал с грыжей, у меня была боль в заднице, когда я надевал восковое кольцо и винты… Установил унитаз и понял, что забыл о двери. Я идиот.

Так выглядит безысходность

Когда только что закончил красить

Наконец-то отремонтировали наш потрескавшийся тротуар

И всё это только для того, чтобы через час какая-то дама провела по нему свою собаку. Она лишь пожала плечами.

Уронил на лестнице почти 2 литра краски

А здесь вы можете найти подборку провальных ситуаций из серии «и так сойдёт».