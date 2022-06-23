17 фотографий незаконно маленьких котят, которые легко украдут ваше сердечко, а вы и заметить не успеете

Что в интернете может сравниться с просмотром фотографий маленьких котят? Правильно, ничего! Поэтому мы собрали для вас снимки котят, которые настолько маленькие, что это просто незаконно. Не ведитесь на их милые мордашки, на самом деле они те ещё преступники. Украдут ваше сердечко за секунды, а вы и заметить не успеете.

Малыш, который способен растопить сердце

Разве можно быть меньше

Предупреждение: маленький медвежонок, подходите на свой страх и риск

А вот ещё подборка случаев, когда коты выпустили коготки, показав, что они хищники. Грозные, но милые.

Солнечные ванны

Маленький толстячок

Человек покорён

Котогорыныч

Моя большая собака и котёнок, которого мы взяли на передержку, обожают друг друга

Комментаторы просто в восторг от этой парочки. Они очень надеются, что передержка «не удастся» и котёнок останется в доме навсегда.

Я не могу сказать нет этим маленьким глазкам

Крошечный вор пытается украсть моего мужчину

Солонка для масштаба

Ребёнок ждёт маму

Микроскопический котёнок

Не позволяйте этой маленькой мордашке обмануть вас… Он преступник

Крошечная Миса

Экстремальная пушистость

Крошечная статуэтка

На первом приёме у ветеринара

А здесь вы можете найти подборку фотографий, которые покажут, какие котищи могут вырастать из маленьких котяток.